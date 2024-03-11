Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Житомирщине мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой

На Житомирщине мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой

Сегодня 11:36
просмотров

Не выжигайте сухостой и не разводите костер в ветреную погоду!
Новости Днепра про На Житомирщине мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой

Фото условное.

На днях на Житомирщине произошла трагедия — 39-летний мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие случилось в селе Лески Коростенского района. Мужчина пытался самостоятельно спасти свое жилье, вокруг которого загорелась сухая трава. Во время тушения пожара он получил ожоги и погиб.

Спасателей к тушению огня не привлекали.

Уважаемые граждане! Не выжигайте сухостой и не разводите костры в ветреную погоду. В случае возникновения чрезвычайных событий срочно обращайтесь в Службу спасения по номеру «101», — призвали в ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, что за сутки на Днепропетровщине возникло 105 пожаров в экосистемах: 19 поджигателей привлекли к ответственности.

Читайте также:

 

Новости Днепра про На Житомирщине мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостойУкраїнська Новости Днепра про На Житомирщине мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостойРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге сгорел автомобиль Chery QQ
    Новости Днепра
    Вчера 16:53
    В Кривом Роге сгорел автомобиль Chery QQ

    В Кривом Роге дотла выгорел легковой автомобиль Chery QQ.

    В Днепре на улице Россохова горел жилой дом
    Новости Днепра
    Вчера 09:12
    В Днепре на улице Россохова горел жилой дом

    В Днепре вчера вечером горел жилой дом.

    В Днепре ночью во время ликвидации пожара чрезвычайники спасли 2 людей
    Новости Днепра
    09.03.2024 09:18
    В Днепре ночью во время ликвидации пожара чрезвычайники спасли 2 людей

    Сегодня ночью в Днепре чрезвычайники спасли 2 человека во время…

    В центре Днепра вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров: комментарий ГСЧС
    Новости Днепра
    08.03.2024 09:00
    В центре Днепра вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров: комментарий ГСЧС

    К тушению пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной…

    Последние новости

    В Днепре будут судить командира взвода, подозреваемого в растрате военного имущества на 400 тыс грн
    В Днепре будут судить командира взвода, подозреваемого в растрате военного имущества на 400 тыс грн

    В Днепре будут судить командира взвода за похищение военного имущества.

    Сегодня 11:01
    1
    просмотров
    Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменится
    Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменится

    Линия 112 уже работает в центральном и западных регионах, а теперь начнет работу и на востоке и юге.

    Сегодня 10:32
    3
    просмотров
    В Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов
    В Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов

    КП "Днепрводоканал" продолжает ограничивать услуги должникам.

    Сегодня 10:32
    4
    просмотров
    Некоторые трамваи закончат работу раньше: как в Днепре в понедельник будет работать общественный транспорт
    Некоторые трамваи закончат работу раньше: как в Днепре в понедельник будет работать общественный транспорт

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Сегодня 09:00
    6
    просмотров
    Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения
    Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

    Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

    Сегодня 08:15
    5
    просмотров
    Погода на 11 марта: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 11 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    Смертельное ДТП на Набережной Победы: в больнице скончался водитель BMW
    Смертельное ДТП на Набережной Победы: в больнице скончался водитель BMW

    Вчера на Набережной Победы произошло ДТП, в результате которого скончался водитель авто.

    Вчера 20:38
    8
    просмотров
    Оккупанты атаковали Никопольщину 11 дронами-камикадзе: 2 тыс абонентов без воды
    Оккупанты атаковали Никопольщину 11 дронами-камикадзе: 2 тыс абонентов без воды

    Атаковал 11 дронами-камикадзе и дважды избивал из тяжелой артиллерии.

    Вчера 19:35
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области неизвестные обстреляли автомобиль Volkswagen: пострадал мужчина
    В Днепропетровской области неизвестные обстреляли автомобиль Volkswagen: пострадал мужчина

    Сьогодні Кривому Розі невідомі обстріляли автівку.

    Вчера 18:47
    7
    просмотров
    Серьезное ДТП на Вознесенской: в столкновении пострадали три человека, среди них ребенок
    Серьезное ДТП на Вознесенской: в столкновении пострадали три человека, среди них ребенок

    Сегодня в Днепре на улице Вознесенской произошло серьезное ДТП.

    Вчера 17:21
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх