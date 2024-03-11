На Житомирщине мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой

Не выжигайте сухостой и не разводите костер в ветреную погоду!

На днях на Житомирщине произошла трагедия — 39-летний мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие случилось в селе Лески Коростенского района. Мужчина пытался самостоятельно спасти свое жилье, вокруг которого загорелась сухая трава. Во время тушения пожара он получил ожоги и погиб.

Спасателей к тушению огня не привлекали.

Уважаемые граждане! Не выжигайте сухостой и не разводите костры в ветреную погоду. В случае возникновения чрезвычайных событий срочно обращайтесь в Службу спасения по номеру «101», — призвали в ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, что за сутки на Днепропетровщине возникло 105 пожаров в экосистемах: 19 поджигателей привлекли к ответственности.

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