На 7 улицах Днепра отключили воду: адреса

Будет временно прекращено водоснабжение улиц:
Водоснабжение планируется возобновить в течение дня после завершения работ.
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