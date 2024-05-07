Житель Днепра убил своего товарища, в чьей квартире гостил

В Днепре мужчина убил своего товарища.

В Днепре ссора двух товарищей закончилась убийством.

По информации Нацполиции, преступление произошло поздно вечером 4 мая. Мужчины отдыхали в квартире одного из них. Вдруг между товарищами возникла ссора. Во время выяснения отношений гость ударил владельца квартиры кухонным ножом в шею. Потерпевший скончался до прибытия скорой.

Нападающего задержала полиция. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

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