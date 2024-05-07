В Днепропетровской области из-за дронов-камикадзе пострадали 6 человек, среди них — 6-летний ребенок

56-летний мужчина ранен в результате удара дроном вечером 7 мая по Зеленодольской общине Криворожья. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Таким образом, за день в районе – шесть раненых. Из-за одного из ударов травмирована 6-летняя девочка и 51-летний мужчина. До этого пострадали четыре человека: женщины 91 и 50 лет, мужчины – 37 и 40 лет. Один из них – «тяжелый».
Всего в течение 7 мая военные РФ нанесли 16 ударов дронами-камикадзе по Днепропетровщине и дважды обстреляли из артиллерии Никопольский район.
Повреждены 10 частных домов, три гаража и столько же хозяйственных построек. Разбиты теплица и парник. Один автомобиль изуродован, еще один – уничтожен. Задело линии электропередач.
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