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  • В Днепропетровской области из-за дронов-камикадзе пострадали 6 человек, среди них — 6-летний ребенок

В Днепропетровской области из-за дронов-камикадзе пострадали 6 человек, среди них — 6-летний ребенок

Сегодня 20:43
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Два района были под атакой 7 мая.

Новости Днепра про В Днепропетровской области из-за дронов-камикадзе пострадали 6 человек, среди них - 6-летний ребенок

56-летний мужчина ранен в результате удара дроном вечером 7 мая по Зеленодольской общине Криворожья. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Таким образом, за день в районе – шесть раненых. Из-за одного из ударов травмирована 6-летняя девочка и 51-летний мужчина. До этого пострадали четыре человека: женщины 91 и 50 лет, мужчины – 37 и 40 лет. Один из них – «тяжелый».

Всего в течение 7 мая военные РФ нанесли 16 ударов дронами-камикадзе по Днепропетровщине и дважды обстреляли из артиллерии Никопольский район.

Повреждены 10 частных домов, три гаража и столько же хозяйственных построек. Разбиты теплица и парник. Один автомобиль изуродован, еще один – уничтожен. Задело линии электропередач.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области из-за дронов-камикадзе пострадали 6 человек, среди них - 6-летний ребенокУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области из-за дронов-камикадзе пострадали 6 человек, среди них - 6-летний ребенокРусский

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