За распространение информации о местах работы ТЦК можно попасть за решетку на 8 лет

Об этом на днях заявили в Службе по связям с общественностью Хмельницкого ОТЦК и СП.

Там отметили, что распространение информации в социальных сетях, сообществах мессенджеров относительно места пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК во время выполнения ими мероприятий оповещения военнообязанных граждан — приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву на военную службу для защиты Украины, а также приводят к подрыву авторитета Вооруженных Сил Украины в обществе. Кроме того, такие деяния содержат признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период).

Они выражаются во вмешательстве в эту деятельность, создании препятствий, преград, направленных на недопущение, прекращение или запрет проведения отдельных действий подразделениями ВСУ и другими военными формированиями, принятие тактических или стратегических решений руководством или личным составом указанных подразделений для осложнения или предотвращения осуществления законной деятельности ВСУ и другими военными формированиями или существенном снижении ее эффективности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за такие деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре судили мужчину, который снимал вручение повесток работниками ТЦК. Суд учел раскаяние мужчины и назначил ему наказание — 5 лет лишения свободы по части 2 статьи 114-2 УК Украины. Впоследствии суд заменил основное наказание условным сроком с испытательным сроком на 1 год.

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