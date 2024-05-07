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  • За поширення інформації про місця роботи ТЦК можна потрапити за ґрати на 8 років

За поширення інформації про місця роботи ТЦК можна потрапити за ґрати на 8 років

Сьогодні 15:21
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Про це днями заявили у Службі зв'язків з громадськістю Хмельницького ОТЦК та СП.

Новости Днепра про За поширення інформації про місця роботи ТЦК можна потрапити за ґрати на 8 років

Там зазначили, що поширення інформації в соціальних мережах, спільнотах месенджерів щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян – призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призиву на військову службу для захисту України, а також призводять до підриву авторитету Збройних Сил України у суспільстві. Крім того, такі діяння містять ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

Вони виражаються у втручанні в цю діяльність, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями, прийняття тактичних чи стратегічних рішень керівництвом чи особовим складом зазначених підрозділів задля ускладнення або унеможливлення здійснення законної діяльності ЗСУ та іншими військовими формуваннями або істотному зниженні її ефективності, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за такі діяння передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Новости Днепра про За поширення інформації про місця роботи ТЦК можна потрапити за ґрати на 8 років

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі судили чоловіка, який знімав вручення повісток працівниками ТЦК. Суд врахував каяття чоловіка та призначив йому покарання – 5 років позбавлення волі за частиною 2 статті 114-2 КК України. Згодом суд замінив основне покарання умовним терміном з випробувальним строком на 1 рік.

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Новости Днепра про За поширення інформації про місця роботи ТЦК можна потрапити за ґрати на 8 роківУкраїнська

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