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Готовили убийство Президента: СБУ задержала подозреваемых

Сегодня 14:05
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Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов ФСБ, которые готовили убийство президента Украины и "сливали" информацию России.

Кроме Президента, враг планировал ликвидировать других представителей высшего военно-политического руководства государства: Председателя СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР Кирилла Буданова.

«В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из москвы, входили двое полковников УГО, которые «сливали» секретную информацию РФ» — пишут в Telegram-канале украинской спецслужбы.

Как сообщает СБУ, одной из задач агентурной сети был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране Президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить.

План противника предусматривал следующее: сначала наемный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого целевого лица и передавать полученную информацию врагу. После получения координат дома, где находилась «цель», планировалось совершить ракетный удар. Следующим этапом была запланирована атака дроном на оставшихся на месте удара лиц. После этого российские силы намеревались совершить еще один ракетный удар, используя его для устранения следов использования дрона. 

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