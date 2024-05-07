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Студенты-мужчины из Днепра могут выезжать за границу: при каких условиях

Сегодня 14:17
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Это касается только студентов в возрасте от 18 до 22 лет!

Новости Днепра про Студенты-мужчины из Днепра могут выезжать за границу: при каких условиях

Недавно правительство приняло решение, которое позволит некоторым студентам-мужчинам выезжать за границу для участия в программах академической мобильности. Ранее они были лишены такого права из-за военного положения.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Программы академической мобильности — это в определенной степени свежий глоток воздуха и для студентов, и для университетов. Для студентов это возможность временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт. Для университетов — это также способ укрепить партнерства с иностранными заведениями, — пояснил министр.

По его словам, это решение касается только студентов в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или же на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

Отметим, для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам необходимо иметь ряд документов. В частности, нужна справка о направлении на обучение в иностранное учебное заведение, которая будет содержать информацию о:

  • основании сотрудничества;
  • сроке учебного семестра за рубежом;
  • отсутствии в течение двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;
  • подтверждении уровня владения языком преподавания в иностранном вузе.

Также для выезда за границу необходимо иметь:

  • копию договора академической мобильности, заверенную украинским вузом;
  • е-билет студента;
  • военно-справочный документ от ТЦК с соответствующими отметками.

В то же время МОН никаких особых разрешений выдавать не будет. Также Оксен Лисовой отметил, что студенты-мужчины смогут становиться участниками программ академической мобильности сроком на один семестр.

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