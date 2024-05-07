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Студенти-чоловіки із Дніпра можуть виїжджати за кордон: за яких умов

Сьогодні 14:17
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Це стосується лише студентів віком від 18 до 22 років!

Новости Днепра про Студенти-чоловіки із Дніпра можуть виїжджати за кордон: за яких умов

Нещодавно уряд ухвалив рішення, яке дозволить деяким студентам-чоловікам виїжджати за кордон для участі у програмах академічної мобільності. Раніше вони були позбавлені такого права через воєнний стан.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Програми академічної мобільності – це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для студентів це можливість тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів – це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами, – пояснив міністр.

За його словами, це рішення стосується лише студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування).

Зазначимо, для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати низку документів. Зокрема, треба довідка про направлення на навчання в іноземний заклад освіти, яка міститиме інформацію про:

  • підстави співробітництва;
  • строк навчального семестру за кордоном;
  • відсутність протягом двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів;
  • підтвердження рівня володіння мовою викладання в іноземному виші.

Також для виїзду за кордон необхідно мати:

  • копію договору академічної мобільності, засвідчену українським вишем;
  • е-квиток студента;
  • військово-довідковий документ від ТЦК з відповідними відмітками.

Водночас МОН жодних особливих дозволів не видаватиме. Також Оксен Лісовий зазначив, що студенти-чоловіки зможуть ставати учасниками програм академічної мобільності строком на один семестр.

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Новости Днепра про Студенти-чоловіки із Дніпра можуть виїжджати за кордон: за яких умовУкраїнська

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