Студенти-чоловіки із Дніпра можуть виїжджати за кордон: за яких умов

Нещодавно уряд ухвалив рішення, яке дозволить деяким студентам-чоловікам виїжджати за кордон для участі у програмах академічної мобільності. Раніше вони були позбавлені такого права через воєнний стан.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Програми академічної мобільності – це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для студентів це можливість тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів – це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами, – пояснив міністр.
За його словами, це рішення стосується лише студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування).
Зазначимо, для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати низку документів. Зокрема, треба довідка про направлення на навчання в іноземний заклад освіти, яка міститиме інформацію про:
Також для виїзду за кордон необхідно мати:
Водночас МОН жодних особливих дозволів не видаватиме. Також Оксен Лісовий зазначив, що студенти-чоловіки зможуть ставати учасниками програм академічної мобільності строком на один семестр.
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