Студенти-чоловіки із Дніпра можуть виїжджати за кордон: за яких умов

Це стосується лише студентів віком від 18 до 22 років!

Нещодавно уряд ухвалив рішення, яке дозволить деяким студентам-чоловікам виїжджати за кордон для участі у програмах академічної мобільності. Раніше вони були позбавлені такого права через воєнний стан.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Програми академічної мобільності – це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для студентів це можливість тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів – це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами, – пояснив міністр.

За його словами, це рішення стосується лише студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування).

Зазначимо, для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати низку документів. Зокрема, треба довідка про направлення на навчання в іноземний заклад освіти, яка міститиме інформацію про:

підстави співробітництва;

строк навчального семестру за кордоном;

відсутність протягом двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів;

підтвердження рівня володіння мовою викладання в іноземному виші.

Також для виїзду за кордон необхідно мати:

копію договору академічної мобільності, засвідчену українським вишем;

е-квиток студента;

військово-довідковий документ від ТЦК з відповідними відмітками.

Водночас МОН жодних особливих дозволів не видаватиме. Також Оксен Лісовий зазначив, що студенти-чоловіки зможуть ставати учасниками програм академічної мобільності строком на один семестр.

Читайте також:

Українська

Автор: