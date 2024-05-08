Собака из Одессы приехала в Днепр «зайцем» в грузовике почты

Четверолапого путешественника, который ехал "зайцем", обнаружили уже в Днепре.

Недавно сотрудники «Новой почты», доставившие посылки из Одессы в Днепр, обнаружили в машине неожиданного попутчика. Внутри грузовика сидела собака, которую почтальоны с собой не брали.

Оказалось, что на отделении «Новой почты» в Одессе пес незаметно забрался в грузовик, чтобы погреться, но случайно отправился в путешествие в Днепр.

Без билетов и квитанций поехал в Днепр, — рассказывают в местном одесском Facebook-сообществе.

Животное на удивление нормально пережило многочасовое путешествие в другую область.

После длительной поездки путешественника напоили и накормили, а затем отправили обратно в Одессу следующим «рейсом».

Комментаторы переживают за дальнейшую судьбу собачки, ведь она, скорее всего, беспризорная, а хозяев для нее вряд ли найдут, поэтому животное вернется на улицы Одессы, хотя и знакомые для него.

Напомним, на Днепропетровщине собачка «убежала» от хозяев на электричке в соседний город. Собака преодолела 14 км до Никополя, где животное впоследствии нашли и вернули владельцам.

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