Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине подросток напился парацетамола и активированного угля, чтобы напугать маму

На Днепропетровщине подросток напился парацетамола и активированного угля, чтобы напугать маму

Сегодня 21:55
просмотров

В Днепропетровской области подросток хотел испугать маму, выпив горсть таблеток.

Новости Днепра про На Днепропетровщине подросток напился парацетамола и активированного угля, чтобы напугать маму

В Никопольском районе Днепропетровской области 15-летний юноша решил испугать маму. Подросток закончил ссору с матерью странным способом — инсценировал «самоубийство». Об этом случае сообщила медик Валентина Марченко.

Молодой человек выпил на глазах у матери 5 таблеток парацетамола по 100 мг, а затем запил это все 10 таблетками активированного угля. По словам медика, 500 мг — обычная доза для взрослого человека, так что такое количество лекарств вряд ли бы навредило подростку.

Молодежь сейчас образована. Но маму все-таки испугал – вызов ЭМД, – комментирует случай Валентина Марченко.

Испуганная вероятным самоубийством сына мама вызвала «скорую». О реакции фельдшеров на ложный вызов медик не сообщила. Но точно известно, что с парнем все хорошо.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине подросток напился парацетамола и активированного угля, чтобы напугать мамуУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине подросток напился парацетамола и активированного угля, чтобы напугать мамуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Из Днепра выдворили нелегалку из РФ
    Новости Днепра
    Сегодня 20:09
    Из Днепра выдворили нелегалку из РФ

    В Днепре задержана гражданка российской федерации, незаконно находившаяся на территории…

    В Днепре заметили мужчину, сорвавшего огромный букет цветов из городской клумбы
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В Днепре заметили мужчину, сорвавшего огромный букет цветов из городской клумбы

    В Днепре мужчину "застукали" по сбору цветов на городской клумбе.

    Собирала черешню: жительница Днепропетровщины упала с высокой лестницы в выгребную яму
    Новости Днепра
    Сегодня 17:59
    Собирала черешню: жительница Днепропетровщины упала с высокой лестницы в выгребную яму

    В Каменском районе пенсионерка упала с высокой лестницы и травмировалась.

    Как вычислить размер доплат к пенсии за сверхнормативный стаж: инструкция
    Новости Днепра
    Сегодня 17:28
    Как вычислить размер доплат к пенсии за сверхнормативный стаж: инструкция

    Пенсионеры в Днепре имеют право на доплаты к пенсии за…

    Последние новости

    В Действии начали тестировать услугу брака онлайн: уже можно подавать заявления
    В Действии начали тестировать услугу брака онлайн: уже можно подавать заявления

    В Дії уже можно жениться.

    Сегодня 21:16
    1
    просмотров
    Как жителям Днепра обменять электронные документы водителя на пластиковые удостоверения
    Как жителям Днепра обменять электронные документы водителя на пластиковые удостоверения

    В Сервисном центре МВД напомнили, как обменять пластиковые и электронные водительские удостоверения.

    Сегодня 20:51
    1
    просмотров
    Из Днепра выдворили нелегалку из РФ
    Из Днепра выдворили нелегалку из РФ

    В Днепре задержана гражданка российской федерации, незаконно находившаяся на территории Украины.

    Сегодня 20:09
    9
    просмотров
    В Днепровском районе пьяный водитель хотел откупиться от полицейских 500 евро
    В Днепровском районе пьяный водитель хотел откупиться от полицейских 500 евро

    Горе-водителя задержали.

    Сегодня 19:27
    2
    просмотров
    В Днепре заметили мужчину, сорвавшего огромный букет цветов из городской клумбы
    В Днепре заметили мужчину, сорвавшего огромный букет цветов из городской клумбы

    В Днепре мужчину "застукали" по сбору цветов на городской клумбе.

    Сегодня 18:45
    4
    просмотров
    Собирала черешню: жительница Днепропетровщины упала с высокой лестницы в выгребную яму
    Собирала черешню: жительница Днепропетровщины упала с высокой лестницы в выгребную яму

    В Каменском районе пенсионерка упала с высокой лестницы и травмировалась.

    Сегодня 17:59
    5
    просмотров
    Как вычислить размер доплат к пенсии за сверхнормативный стаж: инструкция
    Как вычислить размер доплат к пенсии за сверхнормативный стаж: инструкция

    Пенсионеры в Днепре имеют право на доплаты к пенсии за переработку. Это значит, что за каждый год трудового стажа сверх нормы он может получить определенную сумму от государства.

    Сегодня 17:28
    2
    просмотров
    Тариф на электроэнергию может возрасти на 80%: какие цены на свет следует ожидать
    Тариф на электроэнергию может возрасти на 80%: какие цены на свет следует ожидать

    Стало известно, сколько может стоить киловатт света с 1 июня.

    Сегодня 17:20
    1
    просмотров
    В Днепре некоторые автобусы 4 дня будут курсировать с изменениями
    В Днепре некоторые автобусы 4 дня будут курсировать с изменениями

    В Днепре три автобуса изменят маршрут движения из-за ремонта дороги.

    Сегодня 16:44
    13
    просмотров
    В Днепре задержали вымогателей, которые «повесили» 3 тысячи долларов долга на мужчину, занимающегося ритуальным бизнесом
    В Днепре задержали вымогателей, которые «повесили» 3 тысячи долларов долга на мужчину, занимающегося ритуальным бизнесом

    В Кривом Роге мошенники требовали 3000 долларов несуществующего долга у мужчины, занимающегося ритуальным бизнесом.

    Сегодня 16:01
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх