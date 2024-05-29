На Днепропетровщине подросток напился парацетамола и активированного угля, чтобы напугать маму

В Днепропетровской области подросток хотел испугать маму, выпив горсть таблеток.

В Никопольском районе Днепропетровской области 15-летний юноша решил испугать маму. Подросток закончил ссору с матерью странным способом — инсценировал «самоубийство». Об этом случае сообщила медик Валентина Марченко.

Молодой человек выпил на глазах у матери 5 таблеток парацетамола по 100 мг, а затем запил это все 10 таблетками активированного угля. По словам медика, 500 мг — обычная доза для взрослого человека, так что такое количество лекарств вряд ли бы навредило подростку.

Молодежь сейчас образована. Но маму все-таки испугал – вызов ЭМД, – комментирует случай Валентина Марченко.

Испуганная вероятным самоубийством сына мама вызвала «скорую». О реакции фельдшеров на ложный вызов медик не сообщила. Но точно известно, что с парнем все хорошо.

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