На Днепропетровщине подросток напился парацетамола и активированного угля, чтобы напугать маму

В Никопольском районе Днепропетровской области 15-летний юноша решил испугать маму. Подросток закончил ссору с матерью странным способом — инсценировал «самоубийство». Об этом случае сообщила медик Валентина Марченко.
Молодой человек выпил на глазах у матери 5 таблеток парацетамола по 100 мг, а затем запил это все 10 таблетками активированного угля. По словам медика, 500 мг — обычная доза для взрослого человека, так что такое количество лекарств вряд ли бы навредило подростку.
Молодежь сейчас образована. Но маму все-таки испугал – вызов ЭМД, – комментирует случай Валентина Марченко.
Испуганная вероятным самоубийством сына мама вызвала «скорую». О реакции фельдшеров на ложный вызов медик не сообщила. Но точно известно, что с парнем все хорошо.
Читайте также:
Автор:
В Днепре задержана гражданка российской федерации, незаконно находившаяся на территории…
В Днепре мужчину "застукали" по сбору цветов на городской клумбе.
В Каменском районе пенсионерка упала с высокой лестницы и травмировалась.
Пенсионеры в Днепре имеют право на доплаты к пенсии за…
В Дії уже можно жениться.
В Сервисном центре МВД напомнили, как обменять пластиковые и электронные водительские удостоверения.
В Днепре задержана гражданка российской федерации, незаконно находившаяся на территории Украины.
Горе-водителя задержали.
В Днепре мужчину "застукали" по сбору цветов на городской клумбе.
В Каменском районе пенсионерка упала с высокой лестницы и травмировалась.
Пенсионеры в Днепре имеют право на доплаты к пенсии за переработку. Это значит, что за каждый год трудового стажа сверх нормы он может получить определенную сумму от государства.
Стало известно, сколько может стоить киловатт света с 1 июня.
В Днепре три автобуса изменят маршрут движения из-за ремонта дороги.
В Кривом Роге мошенники требовали 3000 долларов несуществующего долга у мужчины, занимающегося ритуальным бизнесом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!