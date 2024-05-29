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Тариф на электроэнергию может возрасти на 80%: какие цены на свет следует ожидать

Сегодня 17:20
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Стало известно, сколько может стоить киловатт света с 1 июня.

Новости Днепра про Тариф на электроэнергию может возрасти на 80%: какие цены на свет следует ожидать

С 1 июня в Украине повысят тариф на свет. Тариф при потреблении более 100 кВт вырастет на 80%. Решение Кабмина по этому вопросу может быть принято уже 30 мая. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на свои источники в правительстве.

С 1 июня за потребление до 100 кВт тариф планируется оставить прежним – 2,64 грн/кВт-ч, на все, что больше будет новый тариф – 4,8 грн/кВт-ч, – говорится в сообщении.

При потреблении 100 кВт в месяц сумма за электроэнергию в платежке не изменится и составит 264 гривен, то есть 2,64 за кВт.

Если потребление будет 200 кВт, то сумма увеличится до 744 гривен (при действующем тарифе – 528 гривен). При потреблении 300 кВт платеж будет 1224 гривен (при действующем тарифе – 792 гривен)

Напомним, во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако он не касается электроэнергии и холодной воды.

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