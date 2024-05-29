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В Днепре заметили мужчину, сорвавшего огромный букет цветов из городской клумбы

Сегодня 18:45
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В Днепре мужчину "застукали" по сбору цветов на городской клумбе.

Новости Днепра про В Днепре заметили мужчину, сорвавшего огромный букет цветов из городской клумбы

Мужчину, срывавшего цветы, заметили в центре города. По словам очевидцев, горожанин обнес клумбы на проспекте Яворницкого.

На видео, которое распространили в соцсетях, видно, что мужчина срывает ярко-розовые цветы с разных клумб, чтобы собрать букет.

Бандит собрал целый букет из городских клумб. Выглядит «веник» ничего, и не скажешь, что с обочины, — замечают в сети.

После сбора «урожая» горожанин ушел прочь. Днепряне подозревают, что мужчина планирует пойти на свидание, а букер собрал, чтобы удивить свою избранницу.

Заметим, это уже не в первый раз, когда мужчин подлавливают на вандализме городских клумб. Ранее горожанин собрал три сотни тюльпанов, чтобы удивить любимую, но получил волну хейта от жителей Днепра.

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