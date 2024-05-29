Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как вычислить размер доплат к пенсии за сверхнормативный стаж: инструкция

Сегодня 17:28
просмотров

Пенсионеры в Днепре имеют право на доплаты к пенсии за переработку. Это значит, что за каждый год трудового стажа сверх нормы он может получить определенную сумму от государства.

Новости Днепра про Как вычислить размер доплат к пенсии за сверхнормативный стаж: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, какая эта сумма и как она насчитывается.

Сколько платят за год сверх стажа

Как рассказали в пресс-службе ПФУ, оплата стажа за сверх норму оплачивается по определенной формуле. За каждый год дополнительного страхового стажа пенсия увеличивается на 1% от ее основного размера, но при этом сумма не может превышать сумму прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На сегодня он в Украине составляет 2361 грн.  То есть, если, например, размер пенсии пенсионера будет 2,4 тыс грн, то начислять доплаты за сверхнормативный стаж ему будут исходя не из суммы пенсии, из прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Как рассчитывают сумму за сверхстаж

Например, если у пенсионер проработал 40 лет, из которых 35 были «обязательными» то у него насчитывается 5 лет сверх стажа. Таким образом, сумму в 23,6 грн необходимо умножить на 5. В итоге получится 118 грн доплаты. Но сумма может быть разной, так как она зависит от основной суммы пенсии.

Как считают стаж сверх нормы

Стаж, заработанный сверх нормы у каждого пенсионера может быть свой. Все зависит от того, когда он вышел на пенсию. Так, если человек стал пенсионером до октября 2011 года и при этом проработал более 20 лет (для женщин) и более 25 (для мужчин) то все эти года считаются «переработкой» и за них платится дополнительно. Но те, кто вышел на пенсию после октября 2011 года для сверхнормативного стажа должны иметь более 30 и 35 лет соответственно.

Если пенсионер продолжает работать

Если пенсионер вышел на заслуженную пенсию, но продолжает трудится, то доплата за стаж сверх нормы ему будет пересчитана когда он уволится с работы.

Читайте также:

 

 

 

Новости Днепра про Как вычислить размер доплат к пенсии за сверхнормативный стаж: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как вычислить размер доплат к пенсии за сверхнормативный стаж: инструкцияРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре некоторые автобусы 4 дня будут курсировать с изменениями
    Новости Днепра
    Сегодня 16:44
    В Днепре некоторые автобусы 4 дня будут курсировать с изменениями

    В Днепре три автобуса изменят маршрут движения из-за ремонта дороги.

    Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарий
    Новости Днепра
    Сегодня 15:56
    Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарий

    Руководство гипермаркета АТБ опровергло информацию о том, что мужчин без…

    В Днепре на улице Золотоосенней планируют на неделю перекрыть железнодорожный переезд
    Новости Днепра
    Сегодня 15:12
    В Днепре на улице Золотоосенней планируют на неделю перекрыть железнодорожный переезд

    В Днепре на улице Золотоосенней перекроют железнодорожный переезд.

    В Днепре в музее восстановили уникальную мозаику, поврежденную из-за обстрела
    Новости Днепра
    Сегодня 15:08
    В Днепре в музее восстановили уникальную мозаику, поврежденную из-за обстрела

    В музее Днепра восстановили мозаику, которая была повреждена в результате…

    Последние новости

    В Днепре некоторые автобусы 4 дня будут курсировать с изменениями
    В Днепре некоторые автобусы 4 дня будут курсировать с изменениями

    В Днепре три автобуса изменят маршрут движения из-за ремонта дороги.

    Сегодня 16:44
    5
    просмотров
    Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарий
    Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарий

    Руководство гипермаркета АТБ опровергло информацию о том, что мужчин без военного билета не будут пускать в магазин.

    Сегодня 15:56
    9
    просмотров
    В Днепре на улице Золотоосенней планируют на неделю перекрыть железнодорожный переезд
    В Днепре на улице Золотоосенней планируют на неделю перекрыть железнодорожный переезд

    В Днепре на улице Золотоосенней перекроют железнодорожный переезд.

    Сегодня 15:12
    просмотров
    В Днепре в музее восстановили уникальную мозаику, поврежденную из-за обстрела
    В Днепре в музее восстановили уникальную мозаику, поврежденную из-за обстрела

    В музее Днепра восстановили мозаику, которая была повреждена в результате ракетного удара в 2022 году.

    Сегодня 15:08
    5
    просмотров
    Зачем подростки в Днепре носять кошачьи ушки и хвосты и что это значит: культура фурри, тери и квадробика
    Зачем подростки в Днепре носять кошачьи ушки и хвосты и что это значит: культура фурри, тери и квадробика

    В Днепре на улицах можно увидеть людей у которых на голове надет ободок с ушками, имитирующими кошачьи, или сзади торчит небольшой хвост, имитирующий хвост домашнего питомца, некоторые и вовсе ходят в костюмах разных животных. Также можно увидеть школьников, которые как…

    Сегодня 14:52
    2
    просмотров
    В Павлограде админ тг-канала атаковал коктейлями Молотова вход в здание мэрии: что известно
    В Павлограде админ тг-канала атаковал коктейлями Молотова вход в здание мэрии: что известно

    В Павлограде на Днепропетровщине мужчина атаковал здание мэрии.

    Сегодня 14:14
    2
    просмотров
    Колеи, соединяющие Киев с Днепром, капитально отремонтируют
    Колеи, соединяющие Киев с Днепром, капитально отремонтируют

    Укрзализныця отремонтирует колеи, которые соединяют Киев с Днепром и еще тремя украинскими городами.

    Сегодня 14:08
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине более 600 человек одновременно играли в шахматы, чтобы установить рекорд
    На Днепропетровщине более 600 человек одновременно играли в шахматы, чтобы установить рекорд

    Днепропетровская область установила национальный рекорд по игре в шахматы.

    Сегодня 13:36
    3
    просмотров
    Скоро будет урожай: в ботсаду Днепра цветет хурма
    Скоро будет урожай: в ботсаду Днепра цветет хурма

    В Ботаническом саду в Днепре цветет хурма.

    Сегодня 13:21
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине горе-мать снимала порнографию с участием 8-летнего сына
    На Днепропетровщине горе-мать снимала порнографию с участием 8-летнего сына

    В Днепропетровской области будут судить женщину за совершение сексуального насилия над своим 8-летним сыном и изготовление порнографии с его участием.

    Сегодня 13:05
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх