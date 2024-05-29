Как вычислить размер доплат к пенсии за сверхнормативный стаж: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, какая эта сумма и как она насчитывается.
Как рассказали в пресс-службе ПФУ, оплата стажа за сверх норму оплачивается по определенной формуле. За каждый год дополнительного страхового стажа пенсия увеличивается на 1% от ее основного размера, но при этом сумма не может превышать сумму прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На сегодня он в Украине составляет 2361 грн. То есть, если, например, размер пенсии пенсионера будет 2,4 тыс грн, то начислять доплаты за сверхнормативный стаж ему будут исходя не из суммы пенсии, из прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Например, если у пенсионер проработал 40 лет, из которых 35 были «обязательными» то у него насчитывается 5 лет сверх стажа. Таким образом, сумму в 23,6 грн необходимо умножить на 5. В итоге получится 118 грн доплаты. Но сумма может быть разной, так как она зависит от основной суммы пенсии.
Стаж, заработанный сверх нормы у каждого пенсионера может быть свой. Все зависит от того, когда он вышел на пенсию. Так, если человек стал пенсионером до октября 2011 года и при этом проработал более 20 лет (для женщин) и более 25 (для мужчин) то все эти года считаются «переработкой» и за них платится дополнительно. Но те, кто вышел на пенсию после октября 2011 года для сверхнормативного стажа должны иметь более 30 и 35 лет соответственно.
Если пенсионер вышел на заслуженную пенсию, но продолжает трудится, то доплата за стаж сверх нормы ему будет пересчитана когда он уволится с работы.
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Ирина
Автор:
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