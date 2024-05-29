В Действии начали тестировать услугу брака онлайн: уже можно подавать заявления

В «Дії» началось бета-тестирование услуги брака онлайн. Такой услуги онлайн-брака нет нигде в мире. Об этом в среду, 29 мая, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Уже скоро украинцы просто в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не нужно будет никуда ходить — хватит Действия. Услуга будет суперактуальна для пар на расстоянии, а также для военных”, — написал Федоров в Телеграмм.

По словам Федорова, система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не раньше, чем за пять дней до события.

Сразу после бракосочетания свидетельство появится в Дії, но если пара хочет физический документ, то его можно заказать через Укрпочту.

К тесту могут присоединиться пара, если они: