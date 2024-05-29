Из Днепра выдворили нелегалку из РФ

В Днепре задержана гражданка российской федерации, незаконно находившаяся на территории Украины.

27 мая во время проведения профилактических мероприятий по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием «Мигрант» на территории города Днепра работники Миграционной службы обнаружили и задержали гражданку российской федерации, незаконно находившуюся на территории Украины.

Согласно действующему законодательству, за нарушение правил пребывания в Украине женщину привлекли к административной ответственности, а также приняли решение о принудительном производстве за пределы нашего государства.

В настоящее время нарушительница находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, сообщили в «Миграционной службе Днепропетровской области».

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