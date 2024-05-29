Собирала черешню: жительница Днепропетровщины упала с высокой лестницы в выгребную яму

В Каменском районе пенсионерка упала с высокой лестницы и травмировалась.

73-летняя женщина из Каменского района травмировалась во время сборки черешни. Вызов в Центральную областную диспетчерскую поступил в 18:55, 28 мая. Медикам сообщили о падении с высоты пенсионерки, после чего бригада «скорой» отправилась по указанному адресу.

На месте вызова установлено, что женщина 73 лет, используя стремянку, высотой 6 метров, собирала черешню, покачнулась и упала прямо в выгребную яму, глубиной 3 метра, — рассказала медик Лариса Быданцева.

Из ямы женщину доставали работники ГСЧС, передавшие пострадавшую медикам. Во время осмотра у пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга, перелом грудного отдела позвоночника, закрытый перелом правого плеча и открытый — нижней трети правой голени.

Женщине предоставили необходимую помощь и госпитализировали в больницу в Каменском.

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