Собирала черешню: жительница Днепропетровщины упала с высокой лестницы в выгребную яму

73-летняя женщина из Каменского района травмировалась во время сборки черешни. Вызов в Центральную областную диспетчерскую поступил в 18:55, 28 мая. Медикам сообщили о падении с высоты пенсионерки, после чего бригада «скорой» отправилась по указанному адресу.
На месте вызова установлено, что женщина 73 лет, используя стремянку, высотой 6 метров, собирала черешню, покачнулась и упала прямо в выгребную яму, глубиной 3 метра, — рассказала медик Лариса Быданцева.
Из ямы женщину доставали работники ГСЧС, передавшие пострадавшую медикам. Во время осмотра у пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга, перелом грудного отдела позвоночника, закрытый перелом правого плеча и открытый — нижней трети правой голени.
Женщине предоставили необходимую помощь и госпитализировали в больницу в Каменском.
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