В Днепре некоторые автобусы 4 дня будут курсировать с изменениями

В Днепре три автобуса изменят маршрут движения из-за ремонта дороги.

Из-за ремонта дорожного покрытия и перекрытия дороги по улице Александра Кукурбы 30 мая-1 июня и 3-4 июня автобусы №20, №55 и №157 будут ездить по измененному маршруту.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта.

Изменения в движении автобусов:

автобусы №20 и №55 будут двигаться по ул. Космической без заезда по ул. Александра Кукурбы и бульв. Славы;

автобус № 157А будет объезжать перекрытый участок по схеме ул. Космическая – просп. Труда – бульв. Славы.

Учитывайте эту информацию при планировании маршрута.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Золотоосенней планируют на неделю перекрыть железнодорожный переезд.

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