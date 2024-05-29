В Днепре некоторые автобусы 4 дня будут курсировать с изменениями

Из-за ремонта дорожного покрытия и перекрытия дороги по улице Александра Кукурбы 30 мая-1 июня и 3-4 июня автобусы №20, №55 и №157 будут ездить по измененному маршруту.
Об этом сообщили в Департаменте транспорта.
Изменения в движении автобусов:
Учитывайте эту информацию при планировании маршрута.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Золотоосенней планируют на неделю перекрыть железнодорожный переезд.
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