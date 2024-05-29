Как жителям Днепра обменять электронные документы водителя на пластиковые удостоверения

В Сервисном центре МВД напомнили, как обменять пластиковые и электронные водительские удостоверения.

Сейчас в Украине доступны и пластиковые, и электронные удостоверения. Однако последний документ не считается официальным за пределами нашей страны. Их использование для вождения за рубежом пока не регламентировано международным законодательством. Как обменять электронные документы водителя, рассказали в Главном сервисном центре МВД в Днепропетровской области.

Где можно получить электронное водительское удостоверение:

В сервисном центре МВД

Онлайн через приложение

Онлайн через Кабинет водителя

Е-свидетельство о регистрации транспортного средства выдается:

В сервисном центре МВД при регистрации авто

В приложении Дія при перерегистрации авто

Электронные документы имеют свои серии и номера и отображаются в соответствующих электронных реестрах.

Многие граждане обращаются в сервисные центры МВД с просьбой изготовить дубликат электронного документа на пластиковом бланке. Однако такая услуга не предоставляется. Для получения пластикового документа необходимо обменять электронное.

Как обменять е-удостоверение водителя:

Обратитесь в любой сервисный центр МВД.

Что брать с собой?

Паспорт с отметкой о месте регистрации проживания

Справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика

Е-удостоверение водителя в приложении Дія

Оплатите услугу обмена удостоверения и стоимость бланка (ориентировочно 572 гривны).

Получите удостоверение с новым номером и серией.

Как обменять е-свидетельство о регистрации транспортного средства:

Обратитесь в любой сервисный центр МВД.

Возьмите талон на перерегистрацию транспортного средства.

Оформите новое свидетельство.

Для получения услуги вам понадобятся:

Паспорт с отметкой о месте регистрации проживания

Справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика

Е-свидетельство о регистрации транспортного средства в приложении Дії

Оплатите услугу перерегистрации и бланковую продукцию (ориентировочно 836 гривен)

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