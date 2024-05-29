Как жителям Днепра обменять электронные документы водителя на пластиковые удостоверения

Сейчас в Украине доступны и пластиковые, и электронные удостоверения. Однако последний документ не считается официальным за пределами нашей страны. Их использование для вождения за рубежом пока не регламентировано международным законодательством. Как обменять электронные документы водителя, рассказали в Главном сервисном центре МВД в Днепропетровской области.
Многие граждане обращаются в сервисные центры МВД с просьбой изготовить дубликат электронного документа на пластиковом бланке. Однако такая услуга не предоставляется. Для получения пластикового документа необходимо обменять электронное.
Обратитесь в любой сервисный центр МВД.
Читайте также:
Автор:
В субботу, 29 апреля, на одном из блокпостов в Днепропетровской…
В Украине во время войны стало легче сдать на водительские…
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.
Принятие практических экзаменов в сервисных центрах МВД восстановлено.
В Днепропетровской области подросток хотел испугать маму, выпив горсть таблеток.
В Дії уже можно жениться.
В Днепре задержана гражданка российской федерации, незаконно находившаяся на территории Украины.
Горе-водителя задержали.
В Днепре мужчину "застукали" по сбору цветов на городской клумбе.
В Каменском районе пенсионерка упала с высокой лестницы и травмировалась.
Пенсионеры в Днепре имеют право на доплаты к пенсии за переработку. Это значит, что за каждый год трудового стажа сверх нормы он может получить определенную сумму от государства.
Стало известно, сколько может стоить киловатт света с 1 июня.
В Днепре три автобуса изменят маршрут движения из-за ремонта дороги.
В Кривом Роге мошенники требовали 3000 долларов несуществующего долга у мужчины, занимающегося ритуальным бизнесом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!