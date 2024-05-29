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Как жителям Днепра обменять электронные документы водителя на пластиковые удостоверения

Сегодня 20:51
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В Сервисном центре МВД напомнили, как обменять пластиковые и электронные водительские удостоверения.

Новости Днепра про Как жителям Днепра обменять электронные документы водителя на пластиковые удостоверения

Сейчас в Украине доступны и пластиковые, и электронные удостоверения. Однако последний документ не считается официальным за пределами нашей страны. Их использование для вождения за рубежом пока не регламентировано международным законодательством. Как обменять электронные документы водителя, рассказали в Главном сервисном центре МВД в Днепропетровской области.

Где можно получить электронное водительское удостоверение:

  • В сервисном центре МВД
  • Онлайн через приложение
  • Онлайн через Кабинет водителя

Е-свидетельство о регистрации транспортного средства выдается:

  • В сервисном центре МВД при регистрации авто
  • В приложении Дія при перерегистрации авто
  • Электронные документы имеют свои серии и номера и отображаются в соответствующих электронных реестрах.

Многие граждане обращаются в сервисные центры МВД с просьбой изготовить дубликат электронного документа на пластиковом бланке. Однако такая услуга не предоставляется. Для получения пластикового документа необходимо обменять электронное.

Как обменять е-удостоверение водителя:

Обратитесь в любой сервисный центр МВД.

Что брать с собой?

  • Паспорт с отметкой о месте регистрации проживания
  • Справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика
  • Е-удостоверение водителя в приложении Дія
  • Оплатите услугу обмена удостоверения и стоимость бланка (ориентировочно 572 гривны).
  • Получите удостоверение с новым номером и серией.

Как обменять е-свидетельство о регистрации транспортного средства:

  • Обратитесь в любой сервисный центр МВД.
  • Возьмите талон на перерегистрацию транспортного средства.
  • Оформите новое свидетельство.
  • Для получения услуги вам понадобятся:
  • Паспорт с отметкой о месте регистрации проживания
  • Справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика
  • Е-свидетельство о регистрации транспортного средства в приложении Дії
  • Оплатите услугу перерегистрации и бланковую продукцию (ориентировочно 836 гривен)

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