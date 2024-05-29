В Днепровском районе пьяный водитель хотел откупиться от полицейских 500 евро

Пьяный водитель пытался подкупить полицейских 500 евро во избежание ответственности.
Событие произошло 28 мая около 9:40 в с. Краснокаменное Днепровского района. Правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил работникам полиции взятку.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, зафиксировавшая правонарушения. Деньги правоохранители изъяли.
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