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  • Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Сегодня 08:15
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Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Вчера вечером они ударили дроном-камикадзе по Никополю. А ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Червоногригорьевскую громаду.

В результате атак повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки, несколько теплиц, авто и скутер. Задело линии электропередач и газопровод. Люди не пострадали.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

По его словам, в других районах области — без вражеских атак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

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Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушенияУкраїнська Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушенияРусский

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