Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Вчера вечером они ударили дроном-камикадзе по Никополю. А ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Червоногригорьевскую громаду.
В результате атак повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки, несколько теплиц, авто и скутер. Задело линии электропередач и газопровод. Люди не пострадали.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, в других районах области — без вражеских атак.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!
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