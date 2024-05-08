Коломойский получил новое подозрение в заказе умышленного убийства

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому было выдвинуто подозрение в заказе умышленного убийства.

По информации от Департамента коммуникации Национальной полиции Украины, в августе 2003 года в Феодосийском центре четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката после чего он оказался на грани смерти. Пока его жизни ничего не угрожает.

Исполнители были задержаны через несколько дней после совершения преступления и приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 12 лет. После этого полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика. Известно, что возможный мотив – месть юристу за отказ в сотрудничестве.

“Бизнесмен представлял личный коммерческий интерес в работе металлургического завода, а решение общего собрания акционеров предприятия не позволяло фигуранту полноценно реализовать свой план наживы. Поэтому он с угрозами обратился к адвокату юридической фирмы, которая участвовала в общем собрании акционеров и готовила юридическую документацию, чтобы отменить решение. В ответ получил отказ юриста”, – сообщает Национальная полиция Украины.

За покушение на умышленное убийство олигарху грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное.

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