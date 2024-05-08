Коломойский получил новое подозрение в заказе умышленного убийства

По информации от Департамента коммуникации Национальной полиции Украины, в августе 2003 года в Феодосийском центре четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката после чего он оказался на грани смерти. Пока его жизни ничего не угрожает.
Исполнители были задержаны через несколько дней после совершения преступления и приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 12 лет. После этого полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика. Известно, что возможный мотив – месть юристу за отказ в сотрудничестве.
“Бизнесмен представлял личный коммерческий интерес в работе металлургического завода, а решение общего собрания акционеров предприятия не позволяло фигуранту полноценно реализовать свой план наживы. Поэтому он с угрозами обратился к адвокату юридической фирмы, которая участвовала в общем собрании акционеров и готовила юридическую документацию, чтобы отменить решение. В ответ получил отказ юриста”, – сообщает Национальная полиция Украины.
За покушение на умышленное убийство олигарху грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное.
Читайте также:
• Житель Днепра убил своего товарища, в чьей квартире гостил;
• «Я его видела за 15 минут до смерти»: мама мужчины, который умер в ТЦК Кривого Рога, дала комментарий;
• После визита Филатова в Японию в Днепр прибыли первые поставки анонсированной тяжелой коммунальной техники.
Автор:
Два района были под атакой 7 мая.
На Приднепровской станции в Каменском погибла женщина, внезапно упавшая на…
НТУ "Днепровская политехника" готовится отметить свое 125-летие и накануне этой…
Мама мужчины, умершего в ТЦК Кривого Рога, не верит в…
Одного из главных игроков футбольной команды "Хуст" Николая Сираша забрали работники ТЦК прямо с закарпатского вокзала.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре вечером 7 мая произошло ДТП на съезде с Нового моста.
В Днепре мужчина убил своего товарища.
Два района были под атакой 7 мая.
В Днепре спасли военного из Першотравенска.
В Днепре улей, который был перенаселен пчелами, свалился на припаркованный автомобиль.
На Приднепровской станции в Каменском погибла женщина, внезапно упавшая на колею.
В Днепре идет ремонт возле площади Вокзальной.
НТУ "Днепровская политехника" готовится отметить свое 125-летие и накануне этой даты рассказывает о секретах своей истории и инфраструктуры.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!