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Житель Дніпра вбив свого товариша, у чиїй квартирі гостював

Сьогодні 21:26
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У Дніпрі чоловік вбив свого товариша.

Новости Днепра про Житель Дніпра вбив свого товариша, у чиїй квартирі гостював

У Дніпрі сварка двох товаришів закінчилася вбивством. 

За інформацією Нацполіції, злочин стався пізно ввечері 4 травня. Чоловіки відпочивали у квартирі одного із них. Раптом між товаришами виникла сварка. Під час з’ясування стосунків гість вдарив власника квартири кухонним ножем в шию. Потерпілий помер до прибуття «швидкої». 

Нападника затримала поліція. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115КК України (умисне вбивство). Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Новости Днепра про Житель Дніпра вбив свого товариша, у чиїй квартирі гостювавУкраїнська

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