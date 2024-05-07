Житель Дніпра вбив свого товариша, у чиїй квартирі гостював

У Дніпрі сварка двох товаришів закінчилася вбивством.
За інформацією Нацполіції, злочин стався пізно ввечері 4 травня. Чоловіки відпочивали у квартирі одного із них. Раптом між товаришами виникла сварка. Під час з’ясування стосунків гість вдарив власника квартири кухонним ножем в шию. Потерпілий помер до прибуття «швидкої».
Нападника затримала поліція. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115КК України (умисне вбивство). Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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