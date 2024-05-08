Коломойський отримав нову підозру у замовленні умисного вбивства

Українському олігарху Ігорю Коломойському було висунуто підозру в замовленні умисного вбивства.

За інформацією від Департаменту комунікації Національної поліції України, у серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката після чого він опинився на грані смерті. Наразі його життю нічого не загрожує.

Виконавці були затримані за кілька днів після вчинення злочину та засуджені до позбавлення волі на строк від 6 до 12 років. Після цього поліція встановила беззаперечні докази, які підтверджують особу замовника. Відомо, що можливий мотив — помста юристові за відмову в співпраці.

“Бізнесмен мав особистий комерційний інтерес у роботі металургійного заводу, а рішення загальних зборів акціонерів підприємства не дозволяло фігуранту повноцінно реалізувати свій план наживи. Тому він з погрозами звернувся до адвоката юридичної фірми, яка брала участь у загальному зборі акціонерів і готувала юридичну документацію, аби той скасував рішення. У відповідь отримав відмову юриста”, – повідомляє Національна поліція України.

Наразі за замах на умисне вбивство олігарху загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне.

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