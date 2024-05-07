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  • “Я його бачила за 15 хвилин до його смерті”: мама чоловіка, який помер в ТЦК Кривого Рогу дала коментар

“Я його бачила за 15 хвилин до його смерті”: мама чоловіка, який помер в ТЦК Кривого Рогу дала коментар

Сьогодні 17:04
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5 травня у Кривому Розі в Саксаганському ТЦК помер 44-річний чоловік. Попередньо відомо, що він проходив ВЛК та готувався на відправку до навчального центру.

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Матір чоловіка, який помер у Саксаганському ТЦК, не вірить, що син помер від епілепсії. Про це жінка розповіла виданню “На часі”.

Тетяна Григорівна підозрює, що до її сина могли застосувати фізичне насильство. Жінка розповіла, що син ніколи не звертався до лікарів, не мав ніколи жодних нападів.

У мене є підозра, що він помер насильницькою смертю, не природною. Я його бачила за 15 хвилин, його не стало після моєї зустрічі. Початкова інформація така, що в нього був епілептичний напад, зараз судмедексперт дає висновок, що в нього отруєння невідомою речовиною. Він ніколи не хворів, був здоровою людиною. Я не розумію. Я не знаю, що там трапилося, але це явно було якесь насилля над дитиною, – розповідає жінка.

Смерть чоловіка у Саксаганському ТЦК розслідуватимуть як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону відкрила кримінальне провадження за ч. 5 статті 426-1. Винуватцям може загрожувати від восьми до 12 років тюрми.

На відміну від прокуратури у Дніпровському обласному ТКЦ заявили, що чоловік помер від епілептичного нападу.

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