«Я его видела за 15 минут до смерти»: мама мужчины умершего в ТЦК Кривого Рога дала комментарий

Мама мужчины, умершего в ТЦК Кривого Рога, не верит в версию об эпилептическом припадке и говорит, что у сына не было проблем со здоровьем.

Мать мужчины, умершего в Саксаганском ТЦК, не верит, что сын умер от эпилепсии. Об этом Татьяна Григорьевна рассказала изданию «На часі».

Женщина подозревает, что к ее сыну могли применить физическое насилие. По словам женщины, Артем никогда не обращался к врачам, не имел никогда никаких приступов.

У меня есть подозрение, что он умер насильственной смертью, не естественной. Я его видела за 15 минут до, его не стало после моей встречи. Начальная информация такова, что у него был эпилептический приступ, сейчас судмедэксперт дает вывод, что у него отравление неизвестным веществом. Он никогда не болел, был здоровым человеком. Я не понимаю. Я не знаю, что там случилось, но это явно было какое-то насилие над ребенком, – рассказывает женщина.

Сейчас женщина хочет увидеть тело своего сына и ожидает результатов судмедэкспертизы.

Смерть мужчины в Саксаганском ТЦК – что известно

О смерти 44-летнего мужчины в Саксаганском ТЦК в Кривом Роге стало известно 5 мая. Сообщалось, что криворожец пришел, потому что его мобилизовали, он проходил ВЛК и готовился отправиться в учебный центр.

В Днепропетровском ТЦК и СП впоследствии подтвердили информацию о смерти мобилизованного и отметили, что у мужчины якобы произошел эпилептический припадок. По словам военных комиссаров, приехавшие на место вместе с медиками патрульные констатировали биологическую смерть, без признаков физического воздействия.

В то же время, в прокуратуре смерть мужчины в Саксаганском ТЦК будут расследовать как превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона возбудила уголовное производство по ч. 5 статьи 426-1. Виновникам может грозить от восьми до 12 лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

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