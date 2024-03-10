В Днепропетровской области неизвестные обстреляли автомобиль Volkswagen: пострадал мужчина

Сьогодні Кривому Розі невідомі обстріляли автівку.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

В результате стрельбы из травматического оружия пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.

10 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе на территории Покровского района города. На место выехали полицейские отделения полиции № 3 Криворожского районного управления полиции, говорится в сообщении полиции.

По данному факту были внесены сведения в ЕРДР за ч. 4 ст. 296 (Хулиганство).

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к хулиганским действиям.

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