Смертельное ДТП на Набережной Победы: в больнице скончался водитель BMW

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Ночью 26-летний водитель не справился с управлением на закруглении дороги, вылетел с проезжей части и опрокинулся на бок, говорится в сообщении.
Водитель получил многочисленные травмы: открытая черепно-мозговая травма, повреждение шейного отдела позвоночника, травма мозга.
Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, впоследствии он впал в кому.
Врачи почти сутки боролись за жизнь 26-летнего водителя BMW, но спасти его не удалось.
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