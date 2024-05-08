Погода на 8 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облаков, покрывавших небо в Днепре утром, во второй половине дня не будет, и к позднему вечеру они уже не появятся. Ночью, вероятно, пройдет дождь. Утром и до конца дня осадков не ожидается. Утром температура воздуха +10°. До обеда столбцы термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 8 мая:
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Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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