Погода на 16 мая: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.