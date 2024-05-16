Погода на 16 мая: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 16 мая:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
За явку работников в ТЦК будет отвечать их работодатель.
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В Днепре и области 15 мая отключат свет по графику.
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В Днепре из-за ракетного удара погибли двое мужчин.
В Днепре правоохранители задержали мужчин, совершавших насилие над женщинами.
В Днепре вечером могут снова аварийно отключить свет.
Недавно в Днепре новые названия получили несколько десятков улиц. Теперь жители улиц с новыми названиями задаются вопросом: нужно ли им меня документы в связи с переименованием и как вносить с эти бумаги изменения.
В ходе ракетного удара 15 мая пострадал приют в Днепре.
В Днепре сегодня, 15 мая, трамваи №12 и №16 закончат свою работу раньше.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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