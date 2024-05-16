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Погода на 16 мая: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего весеннего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 16 мая: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 16 мая: 

  • Муравьи суетятся в муравейнике — к ненастной погоде.
  • Утреннее солнце кажется слишком большим — к дождю.
  • Появилось много бабочек — скоро наступит жара.

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