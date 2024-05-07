«От лица осталась большая рана и правый глаз»: в Днепре спасают тяжелораненого военного

44-летний Роман получил ранение на Бахмутском направлении. Мужчина вступил в ряды ВСУ в 2022 году. 3 мая получил тяжелое ранение. С фронта его доставили в больницу в Днепре.
У Романа тяжелое ранение черепа, разбитая челюсть и разбитые кости носа. По словам врачей, от лица «осталась большая рана и правый глаз».
В мирное время Роман работал на шахте, но теперь едва может общаться движениями рук и писать текст в телефоне. Говорить мужчина не может, потому что ему установили трахеостому, которая позволяет жить. Из-за операций он потерял много крови.
Рядом с ним находится его возлюбленная, которая поддерживает Романа как может. Вскоре мужчине проведут пластическую операцию на лице за границей.
Отправляем Романа за границу делать большую косметическую операцию – вернуть лицо, обезображенное войной, – отмечают врачи.
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