Некоторые трамваи закончат работу раньше: как в Днепре в понедельник будет работать общественный транспорт

Сегодня, 11 марта, в Днепре трамваи №5 и №12 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Последние отправления с конечных остановок:
маршрут №5:
маршрут №12:
Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 11 марта будут выключать свет до 17:00: все адреса.
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