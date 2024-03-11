Некоторые трамваи закончат работу раньше: как в Днепре в понедельник будет работать общественный транспорт

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Сегодня, 11 марта, в Днепре трамваи №5 и №12 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Последние отправления с конечных остановок:

маршрут №5:

от ж/м Западный в 20:13;

от Университета науки и технологий в 21:02.

маршрут №12:

от пл. Старомостовой в 20:43;

от завода Металлоизделий в 21:38.

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 11 марта будут выключать свет до 17:00: все адреса.

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