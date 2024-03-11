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У Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про У Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси

Сьогодні, 11 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 5;
  • вул. Киргизька: 10;
  • просп. Богдана Хмельницького: 103-Б, 105, 107.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адресиУкраїнська

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