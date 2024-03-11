У Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси

Зарядіть телефон!

Сьогодні, 11 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 5;

вул. Киргизька: 10;

просп. Богдана Хмельницького: 103-Б, 105, 107.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте також:

Українська

Автор: