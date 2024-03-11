Деякі трамваї закінчать роботу раніше: як у Дніпрі у понеділок працюватиме громадський транспорт

Сьогодні, 11 березня, у Дніпрі трамваї №5 та №12 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
маршрут №5:
маршрут №12:
Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси.
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