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  • Деякі трамваї закінчать роботу раніше: як у Дніпрі у понеділок працюватиме громадський транспорт

Деякі трамваї закінчать роботу раніше: як у Дніпрі у понеділок працюватиме громадський транспорт

Сьогодні 09:00
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Новости Днепра про Деякі трамваї закінчать роботу раніше: як у Дніпрі у понеділок працюватиме громадський транспорт

Сьогодні, 11 березня, у Дніпрі трамваї №5 та №12 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

маршрут №5:

  • від ж/м Західний о 20:13;
  • від Університету науки і технологій о 21:02.

маршрут №12:

  • від пл. Старомостова о 20:43;
  • від заводу Металовиробів о 21:38.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси.

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Новости Днепра про Деякі трамваї закінчать роботу раніше: як у Дніпрі у понеділок працюватиме громадський транспортУкраїнська Новости Днепра про Деякі трамваї закінчать роботу раніше: як у Дніпрі у понеділок працюватиме громадський транспортРусский

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