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Житель Кривого Рога 25 лет ездил с поддельным водительским удостоверением

Сегодня 18:42
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В Днепропетровской области водитель четверть столетия ездил с поддельными правами.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога 25 лет ездил с поддельным водительским удостоверением

Житель Днепропетровщины более двух десятилетий проездил с поддельными правами.

Недавно мужчина обратился в один из сервисных отделов МВД в Кривом Роге, чтобы открыть новую категорию в удостоверении, но оказалось, что его права поддельные.

Водитель хотел пройти экзамен на открытие категории «СЕ», поэтому обратился в сервисный центр. У него уже было водительское удостоверение с открытыми категориями «В,С», которое ему выдал МРЭО 25 лет назад.

Впрочем, администратор Сервисного центра во время проверки документов обнаружила, что информация в удостоверении и госреестре МВД не совпадает. Чтобы уточнить данные, она сделала соответствующий запрос.

Оказалось, что, вероятно, в удостоверение неправильно внесли категорию, из-за чего оно может считаться поддельным.

Вскоре пришел ответ о возможном незаконном внесении категории «В» в водительское удостоверение клиента. Обстоятельства дела будет выяснять полиция, — говорится в сообщении.

В Сервисном центре МВД напомнили, что за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде штрафа или ограничение/лишение свободы.

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