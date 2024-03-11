В Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов

С 11 до 15 марта специализированная бригада по отключению будет работать в частном секторе Чечеловского, Индустриального и Соборного районов.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
С графиком и адресами можно ознакомиться в таблице:
Отмечается, что сумма задолженности перед КП по этим адресам составляет 1 489 407,98 грн.
Настоятельно просим потребителей оплатить долги или оформить договор реструктуризации. Для получения разъяснений обращайтесь в абонентские участки КП «Днепрводоканал», — говорится в сообщении.
Напомним, в декабре 2023 года правительство отменило мораторий на отключение должников от жилищно-коммунальных услуг. Поэтому теперь в Днепре злостных неплательщиков могут ограничивать в предоставлении услуг по водоснабжению и водоотводу.
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