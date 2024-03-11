Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі з понеділка відключатимуть воду за борги у 3 районах: перелік адрес

У Дніпрі з понеділка відключатимуть воду за борги у 3 районах: перелік адрес

Сьогодні 10:32
просмотров

КП "Дніпроводоканал" продовжує обмежувати послуги боржникам.

Новости Днепра про У Дніпрі з понеділка відключатимуть воду за борги у 3 районах: перелік адрес

З 11 до 15 березня спеціалізована бригада по відключенню працюватиме у приватному секторі Чечелівського, Індустріального та Соборного районів.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

З графіком та адресами можна ознайомитися в таблиці:

Новости Днепра про У Дніпрі з понеділка відключатимуть воду за борги у 3 районах: перелік адрес

Зазначається, що сума заборгованості перед КП за цими адресами становить 1 489 407,98 грн.

Наполегливо просимо споживачів сплатити борги або оформити договір реструктуризації. Для отримання роз’яснень звертайтесь до абонентських дільниць КП “Дніпроводоканал”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2023 року уряд скасував мораторій на відключення боржників від житлово-комунальних послуг. Тому відтепер у Дніпрі злісних неплатників можуть обмежувати в наданні послуг з водопостачання та водовідведення.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі з понеділка відключатимуть воду за борги у 3 районах: перелік адресУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Не здетонували: в полі на Дніпропетровщині виявили бойові частини «шахедів» та ворожої ракети (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Не здетонували: в полі на Дніпропетровщині виявили бойові частини «шахедів» та ворожої ракети (ВІДЕО)

    Помітили підозрілі предмети - телефонуйте "101" чи "102"!

    Деякі трамваї закінчать роботу раніше: як у Дніпрі у понеділок працюватиме громадський транспорт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Деякі трамваї закінчать роботу раніше: як у Дніпрі у понеділок працюватиме громадський транспорт

    Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

    Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:15
    Ворог атакував Дніпропетровщину дроном-камікадзе та артилерією: є руйнування

    Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

    У Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    У Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси

    Зарядіть телефон!

    Наверх