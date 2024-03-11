У Дніпрі з понеділка відключатимуть воду за борги у 3 районах: перелік адрес

КП "Дніпроводоканал" продовжує обмежувати послуги боржникам.

З 11 до 15 березня спеціалізована бригада по відключенню працюватиме у приватному секторі Чечелівського, Індустріального та Соборного районів.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

З графіком та адресами можна ознайомитися в таблиці:

Зазначається, що сума заборгованості перед КП за цими адресами становить 1 489 407,98 грн.

Наполегливо просимо споживачів сплатити борги або оформити договір реструктуризації. Для отримання роз’яснень звертайтесь до абонентських дільниць КП “Дніпроводоканал”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2023 року уряд скасував мораторій на відключення боржників від житлово-комунальних послуг. Тому відтепер у Дніпрі злісних неплатників можуть обмежувати в наданні послуг з водопостачання та водовідведення.

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