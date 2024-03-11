Зарплати очільників ТОП-вишів України: хто з ректорів Дніпра заробляє найбільше

Аналітики підрахували, скільки отримують ректори українських вишів.

Портал Слово і діло перевірив декларації очільників 20 найпопулярніших українських вишів та підготував рейтинг річних зарплат ректорів цих ВНЗ. У дослідженні звернули увагу на заробітну плату, яку вони отримали на основному місці роботи у 2022 році.

Хоча найпопулярнішим за кількістю поданих заяв абітурієнтів вишем України залишається Львівська політехніка, однак ректор цього університету Юрій Бобало у 2022 році задекларував 1 млн 99,6 тис. грн зарплати. Це на мільйон менше ніж лідер рейтингу Віктор Андрущенко – очільник НПУ імені Драгоманова у Києві, який офіційно заробив на цій посаді трохи більш ніж 2 млн гривень.

Ректор Київського політехнічного інституту, який займає друге місце за популярністю серед абітурієнтів, Михайло Згуровський, задекларував за 2022 рік трохи меншу суму зарплати. Його заробіток склав 1 млн 826,2 тис. грн.

До списку потрапили Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара та його ректор Сергій Оковитий, який за 2022 рік задекларував 557 тисяч гривень зарплатні та отримав 13 місце в рейтингу.

До ТОП-20 також потрапив очільник Дніпровської політехніки Олександр Азюковський, який опинився на 16 щабелі з річною офіційною зарплатнею у розмірі 460 тисяч гривень.

Читайте також:

Українська

Автор: