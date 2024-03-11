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В Днепре «на горячем» поймали пенсионерку, которая поджигала траву

Сегодня 21:59
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В Днепре "на горячем" поймали пенсионерку, которая курила сухостой.

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С наступлением тепла участились природные пожары. Только за прошедшие сутки спасатели Днепропетровщины ликвидировали 105 возгораний в экосистемах. В 84 случаях горела трава, и еще 21 раз загорался мусор.

Пожары начинаются из-за поджога сухой растительности и хотя людям напоминают, что за это существует ответственность, такие случаи до сих пор есть. В настоящее время инспекторы по благоустройству и спасатели проводят рейды, во время которых ловят нарушителей.

11 марта они поймали на «горячем» поджигателе сухостоя. Это женщина пенсионного возраста, которая «приводила в порядок» территорию вблизи дома.

В соответствии с действующим законодательством лица, сжигающие растительные остатки, могут быть привлечены к административной ответственности. Это может быть штраф от 340 до 1700 грн, согласно заключению административной комиссии исполнительного комитета городского совета. Однако в первый раз спасатели и инспекторы обходятся предупреждением.

Спасатели просят жителей города не быть равнодушными к окружающей среде и своему здоровью и не сжигать сухую растительность, а также не забывать звонить по телефону на Единую горячую линию городского совета: (056) 732-12-12, когда видите такие горения и поджигателей.

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