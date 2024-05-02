Всю ночь пролежал без сознания на улице: в Днепре спасают мужчину, которого жестоко избили

На днях в Марганце «скорая» спасала мужчину, всю ночь пролежавшего на улице с многочисленными травами. Как рассказала медик Никопольской станции экстренной медицинской помощи Валентина Марченко, вызов поступил от прохожих, которые утром заметили человека без сознания в одном из дворов Марганца.
Позже выяснилось, что 57-летнего мужчину избили неизвестные преступники, которые после этого скрылись, оставив свою жертву умирать.
Все это время, пока пострадавший был без сознания, его разыскивала сестра, которая никак не могла дозвониться брату.
Всю ночь он находился в бессознательном состоянии на улице, а утром его разыскала сестра, которая никак не могла дозвониться и приехала на его поиски из соседнего населенного пункта. ЭМД вызвали на улицу, туда, где нашли пострадавшего, – рассказала Валентина Марченко.
У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом углов нижней челюсти и перелом двух ребер со смещением отломков. Пострадавшему оказали первую помощь, а затем отправили в больницу в Марганце. После обследования медики решили транспортировать пациента в Днепр на лечение.
В настоящее время мужчиной заботятся днепровские врачи.
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