Всю ніч пролежав без тями на вулиці: у Дніпрі рятують чоловіка, якого жорстоко побили

У Марганці на Дніпропетровщині невідомі жорстоко побили чоловіка.

Днями в Марганці “швидка” рятувала чоловіка, який всю ніч пролежав на вулиці з численними травами. Як розповіла медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко, виклик надійшов від перехожих, які зранку помітили людину без тями в одному із дворів Марганця.

Пізніше з’ясувалося, що 57-річного чоловіка побили невідомі злочинці, які після цього втекли, залишивши свою жертву помирати.

Увесь цей час, поки постраждалий був без тями, його розшукувала сестра, яка ніяк не могла додзвонитися до брата.

Цілу ніч він перебував у несвідомому стані на вулиці, а зранку його розшукала сестра, яка ніяк не могла до нього додзвонитися і приїхала на його пошуки із сусіднього населеного пункту. ЕМД викликали на вулицю, туди, де знайшли потерпілого, – розповіла Валентина Марченко.

У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом кутів нижньої щелепи та перелом двох ребер зі зміщенням уламків. Постраждалому надали першу допомогу, а потім відправили до лікарні в Марганці. Після обстеження медики вирішили транспортували пацієнта до Дніпра на лікування.

Наразі чоловіком опікуються дніпровські лікарі.

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