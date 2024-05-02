На Днепропетровщине два друга украли авто, которое им дали на ремонт и опрокинулись на нем в поле

Двое мужчин угнали авто, которое им оставили на ремонт.

Двое товарищей под хмельком украли Mitsubishi, который владелец оставил им на ремонт, и опрокинулись на нем в поле

Им грозит до восьми лет лишения свободы. Преступление произошло 24 марта в Покровской территориальной общине Синельниковского района.

Как сообщают в полиции, 7 марта потерпевший покинул свой автомобиль марки Mitsubishi L-200 37-летнему подозреваемому для ремонта. Через некоторое время, находясь в состоянии опьянения, злоумышленник вместе со знакомым решил прокатиться на автомобиле и попал в ДТП.

Автоугонщики взяли под стражу.

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