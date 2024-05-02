На Дніпропетровщині двоє друзів вкрали авто, яке їм дали на ремонт і перекинулися на ньому у полі

Двоє товаришів напідпитку вкрали Mitsubishi, який власник залишив їм на ремонт, та перекинулись на ньому у полі
Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Злочин стався 24 березня у Покровській територіальній громаді Синельниківського району.
Як повідомляють у поліції, 7 березня потерпілий залишив свій автомобіль марки Mitsubishi L-200 37-річному підозрюваному для ремонту. Через деякий час, перебуваючи у стані сп’яніння, зловмисник разом зі знайомим вирішив покататися на автівці та потрапив у ДТП.
Автовикрадачів взяли під варту.
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