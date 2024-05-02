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  • На Дніпропетровщині двоє друзів вкрали авто, яке їм дали на ремонт і перекинулися на ньому у полі

На Дніпропетровщині двоє друзів вкрали авто, яке їм дали на ремонт і перекинулися на ньому у полі

Сьогодні 20:05
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Двоє чоловіків викрали авто, яке їм залишили на ремонт.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє друзів вкрали авто, яке їм дали на ремонт і перекинулися на ньому у полі

Двоє товаришів напідпитку вкрали Mitsubishi, який власник залишив їм на ремонт, та перекинулись на ньому у полі

Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Злочин стався 24 березня у Покровській територіальній громаді Синельниківського району.

Як повідомляють у поліції, 7 березня потерпілий залишив свій автомобіль марки Mitsubishi L-200 37-річному підозрюваному для ремонту. Через деякий час, перебуваючи у стані сп’яніння, зловмисник разом зі знайомим вирішив покататися на автівці та потрапив у ДТП.

Автовикрадачів взяли під варту. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє друзів вкрали авто, яке їм дали на ремонт і перекинулися на ньому у поліУкраїнська

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