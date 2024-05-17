Де можна дізнатись графіки відключення світла у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися, де ще можна переглянути графік відключення світла.
У Дніпрі споживачів, як і взимку 2022-2023 років, поділили на кілька груп. Залежно від потреби відключають якусь одну з них. Дізнатися, в якій групі знаходиться той чи інший будинок, можна на сайті ДТЕК або Yasno.
Для цього потрібно або відразу ввести в пошукову систему «ДТЕК Дніпро» або «Yasno. Дніпро» або ж на всеукраїнському сайті вибрати місто і у вікні, що відкрилося, вказати вулицю і номер будинку. Також для цього можна скористатися чат-ботами ДТЕК та Yasno.
Якщо номери будинку немає у списку або графік не збігається – про це потрібно повідомити постачальника. Зробити це можна в соцмережах – написавши повідомлення, або зателефонувавши за номером гарячої лінії (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00 або 0 800 301 497. Як зазначено на сайті, оператори кол-центрів відповідають з 8 ранку до 17 вечора, а з питань відключення електроенергії – у будь-який час.
Найчастіше причина може бути в тому, що ваш будинок або частина будинку належать до іншої групи і графік не відображається. Повну інформацію щодо відключень у компанії нададуть після того, як дізнаються точну адресу та номер розрахункового рахунку.
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