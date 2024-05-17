Де можна дізнатись графіки відключення світла у Дніпрі

У Дніпрі знову перейшли на аварійне вимкнення світла. У місті вже кілька днів поспіль світло побутовим споживачам відключають на кілька годин. Дізнатись графік таких відключень складно, часто сайт ДТЕК не працює.

Журналісти dnepr.info дізналися, де ще можна переглянути графік відключення світла.

У Дніпрі споживачів, як і взимку 2022-2023 років, поділили на кілька груп. Залежно від потреби відключають якусь одну з них. Дізнатися, в якій групі знаходиться той чи інший будинок, можна на сайті ДТЕК або Yasno.

Для цього потрібно або відразу ввести в пошукову систему «ДТЕК Дніпро» або «Yasno. Дніпро» або ж на всеукраїнському сайті вибрати місто і у вікні, що відкрилося, вказати вулицю і номер будинку. Також для цього можна скористатися чат-ботами ДТЕК та Yasno.

Якщо номери будинку немає у списку або графік не збігається – про це потрібно повідомити постачальника. Зробити це можна в соцмережах – написавши повідомлення, або зателефонувавши за номером гарячої лінії (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00 або 0 800 301 497. Як зазначено на сайті, оператори кол-центрів відповідають з 8 ранку до 17 вечора, а з питань відключення електроенергії – у будь-який час.

Найчастіше причина може бути в тому, що ваш будинок або частина будинку належать до іншої групи і графік не відображається. Повну інформацію щодо відключень у компанії нададуть після того, як дізнаються точну адресу та номер розрахункового рахунку.

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