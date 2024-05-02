В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам

На улице Набережная Победы жители одного из домов обустроили самодельную стоянку, которую огородили столбиками, из-за чего остальные автомобилисты туда заехать не могут. Это стало проблемой и для спасателей, приехавших тушить пожар.
Из-за «точной» парковки водителей сегодня, 2 мая, три пожарных автомобиля с трудом проехали, сообщает тг-канал «Днепр Оперативный». В конце концов, техника пожарных все же протиснулась возле припаркованных с обеих сторон автомобиля.
На самом деле парковка во дворах болезненная тема для жителей Днепра. Машин много, но ставить их некуда. Когда строили большинство спальных районов в городе, еще не думали о том, что у людей будет так много автомобилей и места для них не предусмотрели.
Потому время от времени и возникают такие курьезы. Жители пытаются либо защитить свои дворы от потока машин, ставя ворота, либо создают самодельные стоянки, чтобы соседи не заняли их место.
К счастью, на этот раз пожарные машины смогли пробраться к месту пожара, но горожанам следует обращать внимание на наличие проезда для экстренных служб, потому что никто не знает, когда помощь понадобится им.
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