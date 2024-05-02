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В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам

Сегодня 18:01
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Из-за самовольной стоянки в одном из дворов Днепра пожарные с трудом проехали к дому.

Новости Днепра про В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам

На улице Набережная Победы жители одного из домов обустроили самодельную стоянку, которую огородили столбиками, из-за чего остальные автомобилисты туда заехать не могут. Это стало проблемой и для спасателей, приехавших тушить пожар.

Из-за «точной» парковки водителей сегодня, 2 мая, три пожарных автомобиля с трудом проехали, сообщает тг-канал «Днепр Оперативный». В конце концов, техника пожарных все же протиснулась возле припаркованных с обеих сторон автомобиля.

Новости Днепра про В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам

На самом деле парковка во дворах болезненная тема для жителей Днепра. Машин много, но ставить их некуда. Когда строили большинство спальных районов в городе, еще не думали о том, что у людей будет так много автомобилей и места для них не предусмотрели.

Новости Днепра про В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам

Потому время от времени и возникают такие курьезы. Жители пытаются либо защитить свои дворы от потока машин, ставя ворота, либо создают самодельные стоянки, чтобы соседи не заняли их место.

Новости Днепра про В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам

К счастью, на этот раз пожарные машины смогли пробраться к месту пожара, но горожанам следует обращать внимание на наличие проезда для экстренных служб, потому что никто не знает, когда помощь понадобится им.

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