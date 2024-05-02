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  • У Дніпрі на Перемозі саморобна стоянка заважала проїхати пожежним машинам

У Дніпрі на Перемозі саморобна стоянка заважала проїхати пожежним машинам

Сьогодні 18:01
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Через самовільну стоянку в одному із дворів Дніпра пожежники насилу проїхали до будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі саморобна стоянка заважала проїхати пожежним машинам

На вулиці Набережна Перемоги жителі одного із будинків облаштували саморобну стоянку, яку огородили стовпчиками, через що решта автомобілістів туди заїхати не може. Це стало проблемою і для рятувальників, які приїхали гасити пожежу.

Через “влучне” паркування водіїв сьогодні, 2 травня, три пожежні автівки насилу проїхали, повідомляє тг-канал “Дніпро Оперативний”. Врешті-решт техніка вогнеборців все ж протиснулася через припарковані з обох сторін автівки. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі саморобна стоянка заважала проїхати пожежним машинам

Насправді паркування у дворах болюча тема для жителів Дніпра. Машин багато, але ставити їх нема куди. Коли будували більшість спальних районів у місті, ще не думали про те, що в людей буде так багато автівок, і місця для них не передбачили. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі саморобна стоянка заважала проїхати пожежним машинам

Тому час від часу і виникають такі курйози. Жителі намагаються або захистити свої подвір’я від потоку машин, ставлячи ворота, або створюють саморобні стоянки, аби сусіди не зайняли їхнє місце. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі саморобна стоянка заважала проїхати пожежним машинам

На щастя, цього разу пожежні машини змогли пробратися до місця пожежі, але містянам варто звертати увагу на наявність проїзду для екстрених служб, бо ніхто не знає, коли допомога знадобиться їм. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі саморобна стоянка заважала проїхати пожежним машинамУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі саморобна стоянка заважала проїхати пожежним машинамРусский

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