В Днепре вор-рецидивист украл телевизоры из McDonald’s и парикмахерской

Недавно Кировский районный суд г. Днепропетровска (название суда не декоммунизировано) вынес приговор серийному грабителю. Мужчина несколько лет обворовывал продуктовые магазины, McDonald’s и парикмахерскую.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Первые приговоры за кражу мужчина получил еще в 2018 году, когда договорившись со своей знакомой, обворовал парикмахерскую на автовокзале. Тогда, пока женщина следила за тем, чтобы их никто не увидел, днепрянин пробрался в парикмахерскую и унес оттуда «наживы» на 17 тысяч гривен. В частности, ему удалось вынести фен для волос, телевизор LG, тюнер и две парикмахерские машинки.
Через несколько месяцев днепрянин украл в супермаркете четыре пачки кофе «Якобс» и хлопчатобумажную экосумку «Сова», куда и положил награбленное. Через десять дней вор вернулся в магазин, и на этот раз кроме пополнения запасов кофе, решил также забрать с собой макароны, сгущенку, две пачки сыра «Комо» и малину.
На этот раз вору не повезло — его задержала охрана, а продукты пришлось отдать. Через полгода вор зашел в McDonald’s и каким-то образом украл телевизор «Ergo».
Пока шел суд по последней краже, мужчина уже отбывал наказание за предыдущее преступление. В результате днепрянина приговорили к 5 годам тюремного заключения.
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