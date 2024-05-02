В Днепре вор-рецидивист украл телевизоры из McDonald’s и парикмахерской

В Днепре судили вора со стажем, который украл телевизор из McDonald's.

Недавно Кировский районный суд г. Днепропетровска (название суда не декоммунизировано) вынес приговор серийному грабителю. Мужчина несколько лет обворовывал продуктовые магазины, McDonald’s и парикмахерскую.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Первые приговоры за кражу мужчина получил еще в 2018 году, когда договорившись со своей знакомой, обворовал парикмахерскую на автовокзале. Тогда, пока женщина следила за тем, чтобы их никто не увидел, днепрянин пробрался в парикмахерскую и унес оттуда «наживы» на 17 тысяч гривен. В частности, ему удалось вынести фен для волос, телевизор LG, тюнер и две парикмахерские машинки.

Через несколько месяцев днепрянин украл в супермаркете четыре пачки кофе «Якобс» и хлопчатобумажную экосумку «Сова», куда и положил награбленное. Через десять дней вор вернулся в магазин, и на этот раз кроме пополнения запасов кофе, решил также забрать с собой макароны, сгущенку, две пачки сыра «Комо» и малину.

На этот раз вору не повезло — его задержала охрана, а продукты пришлось отдать. Через полгода вор зашел в McDonald’s и каким-то образом украл телевизор «Ergo».

Пока шел суд по последней краже, мужчина уже отбывал наказание за предыдущее преступление. В результате днепрянина приговорили к 5 годам тюремного заключения.

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