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У Дніпрі злодій-рецидивіст вкрав телевізор з McDonald’s та перукарні

Сьогодні 16:12
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У Дніпр судили злодія зі стажем, який поцупив телевізор з McDonald's.

Новости Днепра про У Дніпрі злодій-рецидивіст вкрав телевізор з McDonald's та перукарні

Нещодавно Кіровський районний суд м. Дніпропетровськ (назва суду не декомунізована) виніс вирок серійному грабіжнику. Чоловік упродовж кількох років обкрадав продуктові магазини, McDonald’s та перукарню.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень. 

Перші вироки за крадіжку чоловік отримав ще у 2018 році, коли домовившись зі своєю знайомою, обікрав перукарню на автовокзалі. Тоді, поки жінка стежила за тим, щоб їх ніхто не побачив, дніпрянин пробрався в перукарню та забрав звідти “наживи” на 17 тисяч гривень. Зокрема, йому вдалося винести фен для волосся, телевізор “LG”, тюнер та дві перукарські машинки.

За кілька місяців дніпрянин поцупив у супермаркеті чотири пачки кави “Якобс” та бавовняну екосумку “Сова”, куди і поклав награбоване. За десять днів крадій повернувся до магазину, і цього разу крім поповнення запасів кави, вирішив також забрати з собою макарони, згущене молоко, дві пачки сиру “Комо” і малину.

Цього разу крадієві не пощастило – його затримала охорона, а продукти довелося віддати. Через півроку злодій зайшов у McDonald’s і якимось чином вкрав звідти телевізор “Ergo”.

Поки тривав суд щодо останньої крадіжки, чоловік вже відбував покарання за попередній злочин. У результаті, дніпрянина засудили до 5 років ув’язнення. 

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Новости Днепра про У Дніпрі злодій-рецидивіст вкрав телевізор з McDonald's та перукарніУкраїнська

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