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  • На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який упродовж 8 місяців ґвалтував малолітню падчерку

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який упродовж 8 місяців ґвалтував малолітню падчерку

Сьогодні 11:47
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На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за зґвалтування малолітньої падчерки та виготовлення дитячої порнографії.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який упродовж 8 місяців ґвалтував малолітню падчерку

За даними слідства, раніше судимий мешканець Павлоградського району упродовж 8 місяців ґвалтував малолітню падчерку, коли дружини не було вдома. Обвинувачений залякував дитину та застосовував фізичну силу, аби вона не змогла чинити опір.

Крім того, чоловік виготовив файл порнографічного характеру за участю потерпілої. На момент початку вчинення протиправних дій дівчинці було 6 років.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Наразі ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом зґвалтування малолітньої дитини та виготовлення дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 301-1 КК України). Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі судитимуть ґвалтівника та вбивцю 11-річної дівчинки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який упродовж 8 місяців ґвалтував малолітню падчеркуУкраїнська

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