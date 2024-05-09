До 17 000 грн: яка відповідальність за порушення комендантської години в Україні

З початком повномасштабної війни в Україні було запроваджено комендантську годину.

Вона передбачає заборону перебування на вулиці чи в інших громадських місцях без спеціальних перепусток у певні години доби.

Чи передбачено відповідальність за порушення комендантської години, розповів юрист, кандидат в члени Асоціації правників України, молодший лейтенант запасу Володимир Романчук, повідомляє Факти ICTV.

За словами юриста, наразі в Україні передбачено відповідальність за порушення комендантської години у вигляді штрафу від 170 до 510 грн. Також до порушників можуть застосувати виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб. Виписувати штраф можуть не лише поліцейські, а й інші представники комендантського патруля.

Якщо вас під час порушення комендантської години зустрічають не лише поліцейські, а й нацгвардійці, муніципальна варта, територіальна оборона або інші представники правоохоронних органів чи ЗСУ, які залучені до охорони громадського порядку під час комендантської години, вони також можуть притягати вас до адміністративної відповідальності, – сказав юрист.

Наразі комендантський патруль має право:

затримувати й доставляти порушників у підрозділи Нацполіції;

перевіряти документи;

з’ясовувати, чому порушник перебуває на вулиці;

оглядати речі чи транспортний засіб;

застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників, якщо є така потреба.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години. Згідно з проєктом закону №10195, порушення комендантської години тягнутиме за собою штраф, який складатиме від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 8 500 до 17 000 гривень. Якщо протягом року буде повторне порушення, штрафуватимуть на вдвічі більшу суму. За відповідне порушення бізнесом підприємцю доведеться викласти від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 51 000 до 102 000 гривень. За повторного порушення штраф теж зростатиме вдвічі.

Проте, за словами Романчука, депутати так і не ухвалили законопроєкт №10195 у другому читанні, тож фактично зараз він не діє.

Нагадаємо, комендантська година у Дніпрі та Дніпропетровській області діє з 00:00 до 05:00, за винятком двох районів: Нікопольський район – з 23:00 до 04:00; Синельниківський район – з 22:00 до 05:00.

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